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15:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Неизвестные взорвали и ограбили банкомат в центре Еревана

Неизвестные взорвали банкомат в центре Еревана (Армения) и похитили из него около четырех тысяч долларов. Об этом в субботу, 9 сентября, агентству Sputnik Армения сообщила советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян.

Источник: AP 2017

По ее словам, злоумышленники подорвали газовый баллон рядом с устройством и забрали из него около двух миллионов драмов (4,1 тысячи долларов).

«Сообщение об ограблении было получено утром. На место выехала следственная оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по 2 пункту 2 части статьи 177 (“Кража, совершенная в крупных размерах”)», — рассказали в пресс-службе.

Трузян отметила, что всего в банкомате находилось около 3,3 миллиона драмов, но злоумышленники не смогли или не успели забрать все средства.

«Остальная часть суммы была обнаружена», —добавила она.

Известно, что машина установлена по адресу улица Анрапетутян 71.

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