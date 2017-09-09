Неизвестные взорвали и ограбили банкомат в центре Еревана

По ее словам, злоумышленники подорвали газовый баллон рядом с устройством и забрали из него около двух миллионов драмов (4,1 тысячи долларов).

«Сообщение об ограблении было получено утром. На место выехала следственная оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по 2 пункту 2 части статьи 177 (“Кража, совершенная в крупных размерах”)», — рассказали в пресс-службе.