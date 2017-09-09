В Гусеве неизвестные расстреляли внедорожник

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«Здравствуйте. Меня зовут Наталья. 7 сентября в 2−45 часов ночи у меня в автомобиле, стоящем возле дома, сработала сигнализация. Я выглянула в окно, ничего не заметила. Утром в 9−00 соседка сообщила, что в моей машине выбиты стёкла. Спустившись вниз, я увидела следы от выстрелов по всему правому боку машины», — рассказала пострадавшая.

Женщина позвонила в полицию. Сотрудники полиции, составили протокол и сделали фото. Дело передали участковому уполномоченному.

Потерпевшая предполагает, что расстрел машины это следствие дорожного конфликта c женщиной, которая повредила её припаркованный автомобиль и скрылась.

«Был конфликт с дамой, которая въехала 10.04.2017 в припаркованный на стоянке мой автомобиль и скрылась с места ДТП. Сотрудниками ГАИ она была найдена и судом лишена прав управления на 1 год. Суды длились до конца августа. В случившемся она винила меня, при каждой встрече угрожала мне и оскорбляла. На последнее заседание привела якобы свидетеля человека, вращающегося в криминальных кругах. На этом основании я полагаю, что ветер дует с этой стороны» — заявила позвонившая читательница.