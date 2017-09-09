В Гусеве неизвестные расстреляли внедорожник
В редакцию «Вести-Калининград» позвонила женщина и сообщила, что ее машину расстреляли неизвестные.
В редакцию «Вести-Калининград» позвонила женщина и сообщила, что ее машину расстреляли неизвестные.
«Здравствуйте. Меня зовут Наталья. 7 сентября в 2−45 часов ночи у меня в автомобиле, стоящем возле дома, сработала сигнализация. Я выглянула в окно, ничего не заметила. Утром в 9−00 соседка сообщила, что в моей машине выбиты стёкла. Спустившись вниз, я увидела следы от выстрелов по всему правому боку машины», — рассказала пострадавшая.
Женщина позвонила в полицию. Сотрудники полиции, составили протокол и сделали фото. Дело передали участковому уполномоченному.
Потерпевшая предполагает, что расстрел машины это следствие дорожного конфликта c женщиной, которая повредила её припаркованный автомобиль и скрылась.
«Был конфликт с дамой, которая въехала
Наталья подчеркнула, что суды ещё не окончены и она подала на возмещение материального и морального вреда. Так же она опасается за себя и своего ребёнка.