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18:12 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Следователи возбудили дело по факту гибели подростка в больнице Выксы Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка в больнице Выксы Нижегородской области. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК России по Нижегородской области.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно опубликованной информации, следователи выксунского отдела СУ СК России по региону возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожность гибель человека»).

По версии следствия, 27 июля 2017 года около 18:00 в отделение ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» поступил 16-летний подросток после получения травмы во время купания в водоеме. Пострадавшему был поставлен диагноз — осложненный перелом позвоночника.

«Для проведения операции мальчик нуждался в госпитализации в “Нижегородский институт травматологии и ортопедии”, так как в “Выксунской ЦРБ” отсутствуют специалисты в области нейрохирургии и необходимое оборудование. Однако за шесть дней пребывания подростка в больнице должностными лицами не были предприняты достаточные меры для транспортировки пострадавшего в Нижний Новгород, в связи с чем 1 августа 2017 года мальчик, не получивший должной медицинской помощи, скончался в больнице», — отмечается на сайте ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в конце августа 2017 года полиция возбудила уголовное дело по факту смерти получившей травму в больнице пожилой нижегородки Клавдии Кузьминой.

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