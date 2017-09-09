Следователи возбудили дело по факту гибели подростка в больнице Выксы Нижегородской области

Согласно опубликованной информации, следователи выксунского отдела СУ СК России по региону возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожность гибель человека»).
По версии следствия, 27 июля 2017 года около 18:00 в отделение ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» поступил 16-летний подросток после получения травмы во время купания в водоеме. Пострадавшему был поставлен диагноз — осложненный перелом позвоночника.
«Для проведения операции мальчик нуждался в госпитализации в “Нижегородский институт травматологии и ортопедии”, так как в “Выксунской ЦРБ” отсутствуют специалисты в области нейрохирургии и необходимое оборудование. Однако за шесть дней пребывания подростка в больнице должностными лицами не были предприняты достаточные меры для транспортировки пострадавшего в Нижний Новгород, в связи с чем 1 августа 2017 года мальчик, не получивший должной медицинской помощи, скончался в больнице», — отмечается на сайте ведомства.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что в конце августа 2017 года полиция возбудила уголовное дело по факту смерти получившей травму в больнице пожилой нижегородки Клавдии Кузьминой.