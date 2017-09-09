Следователи возбудили дело по факту гибели подростка в больнице Выксы Нижегородской области

По версии следствия, 27 июля 2017 года около 18:00 в отделение ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» поступил 16-летний подросток после получения травмы во время купания в водоеме. Пострадавшему был поставлен диагноз — осложненный перелом позвоночника.

«Для проведения операции мальчик нуждался в госпитализации в “Нижегородский институт травматологии и ортопедии”, так как в “Выксунской ЦРБ” отсутствуют специалисты в области нейрохирургии и необходимое оборудование. Однако за шесть дней пребывания подростка в больнице должностными лицами не были предприняты достаточные меры для транспортировки пострадавшего в Нижний Новгород, в связи с чем 1 августа 2017 года мальчик, не получивший должной медицинской помощи, скончался в больнице», — отмечается на сайте ведомства.