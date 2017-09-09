Телефонный мошенник выманивает у пенсионеров Калининграда сотни тысяч рублей

Преступник действовал в обоих случаях одинаково: звонок на телефон, мол чиновник одного из органов власти, сообщающий, что пенсионеру положена крупная сумма — 400 или 450 тысяч рублей. Доверчивые пенсионеры соглашались на все. От них лишь требовалось оплатить оформление документов — от 50 до 400 тысяч рублей. И те платили, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в УМВД по Калининградской области. Возбуждены уголовные дела.