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17:33 (мск), источник: Янтарный край

Телефонный мошенник выманивает у пенсионеров Калининграда сотни тысяч рублей

В Калининграде в полицию обратились местные жители 68 и 77 лет, сообщившие, что стали жертвами мошенничества.

Преступник действовал в обоих случаях одинаково: звонок на телефон, мол чиновник одного из органов власти, сообщающий, что пенсионеру положена крупная сумма — 400 или 450 тысяч рублей. Доверчивые пенсионеры соглашались на все. От них лишь требовалось оплатить оформление документов — от 50 до 400 тысяч рублей. И те платили, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в УМВД по Калининградской области. Возбуждены уголовные дела.

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