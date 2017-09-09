Эрмитажная кошка Дуся умерла в клинике

Источник: Государственный Эрмитаж

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Как рассказала «Фонтанке» ветеринар, постоянно наблюдающий эрмитажных котов, Анна Кондратьева, Дуся скончалась около полудня 9 сентября. Её состояние с самого начала вызывало опасения и ухудшилось к ночи. Она практически не двигалась и слабо реагировала на прикосновения. Согласно предварительному диагнозу, после отравления угарным газом у неё повреждена нервная система, и кошка оглохла.

«К утру наметилась положительная динамика», — рассказала Анна Кондратьева. Дуся стала ходить и свободнее дышать, но всё ещё находилась в кислородном боксе.

По всей видимости, движение оказалось слишком активным, и нуждающийся в кислороде организм животного не выдержал нагрузки. Точный диагноз поставят после вскрытия.

Состояние троих хвостатых сотрудников Эрмитажа, которые тоже надышались угарным газом в горящем подвале, удовлетворительное. Угрозы жизни нет.

Напомним, 8 сентября в 11:57 загорелось техническое помещение в подвале Эрмитажа. Для тушения задействовали почти 40 машин и 120 пожарных. Причина возгорания пока неизвестна. Предполагается, что это мог быть как непотушенный окурок, так и самовозгорание проводки.