Число пострадавших при столкновении поезда и грузовика в Югре выросло до 17

Столкновение произошло в субботу утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе.
Водитель машины в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По одной из версий, он уснул за рулем, однако, следователи не исключают, что причина случившегося может быть в неисправности тормозной системы автомобиля. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.
Губернатор Югры Наталья Комарова вылетела в Нижневартовск, где планирует посетить пострадавших и их родственников. Отмечается, что она уже обсудила произошедшее с мэром города Василием Тихоновым.
Как уточнили в уральском управлении МВД на транспорте, по факту инцидента процессуальное решение правоохранительными органами пока не принято.