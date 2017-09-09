Число пострадавших при столкновении поезда и грузовика в Югре выросло до 17

Столкновение произошло в субботу утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе.

По данным транспортной полиции, грузовик, перевозивший песок, по касательной въехал в вагон поезда.

Водитель машины в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По одной из версий, он уснул за рулем, однако, следователи не исключают, что причина случившегося может быть в неисправности тормозной системы автомобиля. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

«По состоянию на 16.30 (14.30 мск) 17 пострадавших, из них крайне тяжелых — трое», — рассказали в штабе правительства, уточнив, что четверо пострадавших — дети.

Губернатор Югры Наталья Комарова вылетела в Нижневартовск, где планирует посетить пострадавших и их родственников. Отмечается, что она уже обсудила произошедшее с мэром города Василием Тихоновым.

Как уточнили в уральском управлении МВД на транспорте, по факту инцидента процессуальное решение правоохранительными органами пока не принято.

<div id="vk_post_-62442074_14113"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?147"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-62442074_14113", -62442074, 14113, '9RtZ830Ndss7OKIoEQmNUkYsFZQ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

<div id="vk_post_-25280329_140861"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?147"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-25280329_140861", -25280329, 140861, 'eFjXRvOioRqnq8KOQjiSgcgYz0Y')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.