В Ростове-на-Дону задержали стрелявшего участника свадебного кортежа

Инцидент произошел 8 сентября на улице Портовой. Около 13:00 один из участников свадебного кортежа остановился на дороге, создавая аварийную ситуацию. Из автомобиля стал высовываться мужчина и стрелять в воздух из окон, сообщает 161.ru со ссылкой на очевидца.