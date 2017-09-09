В Ростове-на-Дону задержали стрелявшего участника свадебного кортежа
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Инцидент произошел 8 сентября на улице Портовой. Около 13:00 один из участников свадебного кортежа остановился на дороге, создавая аварийную ситуацию. Из автомобиля стал высовываться мужчина и стрелять в воздух из окон, сообщает 161.ru со ссылкой на очевидца.
Полиция разыскала водителя, им оказался 30-летний мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелку грозит штраф от 300 до 500 тыс. рублей, исправительные работы или лишение свободы.