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16:50 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону задержали стрелявшего участника свадебного кортежа

В Ростове-на-Дону полиция нашла участника свадебного кортежа, устроившего стрельбу.

Инцидент произошел 8 сентября на улице Портовой. Около 13:00 один из участников свадебного кортежа остановился на дороге, создавая аварийную ситуацию. Из автомобиля стал высовываться мужчина и стрелять в воздух из окон, сообщает 161.ru со ссылкой на очевидца.

Полиция разыскала водителя, им оказался 30-летний мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелку грозит штраф от 300 до 500 тыс. рублей, исправительные работы или лишение свободы.

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