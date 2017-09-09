На юге Волгограда пьяный автомобилист протаранил две полицейские машины
Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.
Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.
Полицейские задержали пьяного 40-летнего мужчину, протаранившего два их автомобиля в Советском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в 02:30 в полицию позвонила мать мужчины и заявила, что ее сын после семейного конфликта закрылся в гараже и собирается в нетрезвом виде сесть за руль своего авто. На место незамедлительно прибыли экипажи ДПС, ОВО Росгвардии и следственно-оперативная группа. Увидев правоохранителей, мужчина попытался уехать, однако, полицейские попытались заблокировать его своими машинами. Тогда пьяный водитель начал таранить два служебных авто «Лада-Гранта» и «Жигули», чтобы скрыться. Через некоторое время его задержали. В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка.