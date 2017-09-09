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16:54 (мск), источник: РИА Новости

В «Москва-Сити» загорелся строящийся небоскреб

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Пожар произошел в районе возводящегося небоскреба Neva Towers международного делового центра «Москва-Сити», передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

От конструкции поднимаются клубы густого черного дыма. На место прибыли пожарные расчеты, подъезды к дороге около «Москва-Сити» ограничены.

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