В центре Самары под колесами легковушки погиб мужчина
В субботу, 9 сентября, во второй половине дня на ул. Гагарина в Самаре произошло ДТП, повлекшее трагические последствия, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец случившегося.
В субботу, 9 сентября, во второй половине дня на ул. Гагарина в Самаре произошло ДТП, повлекшее трагические последствия, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец случившегося.
По предположению свидетеля,
После ДТП легковушка остановилась между вторым и третьи рядами проезжей части и не создавала препятствий для движения транспортных потоков. А пешеход скончался. Его тело лежало на разделительном газоне.
Обстоятельства ДТП устанавливают прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД.