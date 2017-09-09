Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Америка впала в ступор из-за искусственного интеллекта Путина
Почему натуральное — не значит полезное
Песков прокомментировал приглашение Путина на поединок
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинцев -СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Куриленко снялась в приспущенном до бедер платье – СМИ
Осиная талия: Володина предстала в купальнике
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Эксперт: Порошенко испугала инициатива Путина о вводе миротворцев
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
9Празднование Курбан-байрама
17:59 (мск), источник: Volga News

В центре Самары под колесами легковушки погиб мужчина

В субботу, 9 сентября, во второй половине дня на ул. Гагарина в Самаре произошло ДТП, повлекшее трагические последствия, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец случившегося.

Источник: РИА "Новости"

По предположению свидетеля, женщина-водитель иномарки KIA Spectra ехала по ул. Гагарина со стороны ул. Митерева по направлению «в город» и не доезжая перекрестка с ул. Мяги сбила мужчину, переходившего проезжую часть в районе пешеходного перехода.

После ДТП легковушка остановилась между вторым и третьи рядами проезжей части и не создавала препятствий для движения транспортных потоков. А пешеход скончался. Его тело лежало на разделительном газоне.

Обстоятельства ДТП устанавливают прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Под Сызранью пассажирский поезд Пермь - Адлер сбил 12 коров
Российский дипломат назвал фальшивкой доклад ООН по Сирии
Глава НАТО рассказал о самой опасной за 30 лет обстановке в мире
Путин поручил подумать о введении утилизационного сбора на обувь
Число пострадавших в результате ДТП в Югре выросло до 17 человек
В Германии рассказали о пользе немцев и русских друг для друга
Саакашвили объявил о выезде из Польши на Украину
В Ереване украли 4 тысячи долларов из банкомата с миллионами
Спорт
Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль» Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь