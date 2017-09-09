В центре Самары под колесами легковушки погиб мужчина

По предположению свидетеля, женщина-водитель иномарки KIA Spectra ехала по ул. Гагарина со стороны ул. Митерева по направлению «в город» и не доезжая перекрестка с ул. Мяги сбила мужчину, переходившего проезжую часть в районе пешеходного перехода.

После ДТП легковушка остановилась между вторым и третьи рядами проезжей части и не создавала препятствий для движения транспортных потоков. А пешеход скончался. Его тело лежало на разделительном газоне.