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18:55 (мск), источник: АиФ Челябинск

При столкновении «КамАЗа» с поездом в Югре пострадали южноуральцы

Грузовой автомобиль врезался в пассажирский поезд, следовавший из Адлера, на железнодорожном переезде в 17 километрах от Нижневартовска, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому округу — Югре.

ДТП произошло сегодня, 9 сентября. По предварительной информации у грузовика отказали тормоза, либо водитель уснул за рулем. Схода вагонов с рельс нет, имеются пострадавшие.

«152 человека доставлены автобусами в Нижневартовск, 116 пассажиров уехали на личном транспорте с родственниками. На месте работают психологи, сотрудники МЧС и девять экипажей скорой медицинской помощи», — рассказывают в пресс-службе.

Как сообщает Ура.ру, среди пострадавших есть 55-летняя жительница Челябинской области, которая находится в крайне тяжелом состоянии в операционном отделении. Во время аварии женщине оторвало правую ногу. Также у пациентки зафиксирована черепно-мозговая травма и остановка сердечной деятельности.

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