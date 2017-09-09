При столкновении «КамАЗа» с поездом в Югре пострадали южноуральцы

ДТП произошло сегодня, 9 сентября. По предварительной информации у грузовика отказали тормоза, либо водитель уснул за рулем. Схода вагонов с рельс нет, имеются пострадавшие.

«152 человека доставлены автобусами в Нижневартовск, 116 пассажиров уехали на личном транспорте с родственниками. На месте работают психологи, сотрудники МЧС и девять экипажей скорой медицинской помощи», — рассказывают в пресс-службе.