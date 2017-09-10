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08:26 (мск), источник: АиФ Самара

В Сызрани женщина напала на мужчину с осколком бутылки в руках

Пострадавший был госпитализирован с непроникающим ранением шеи.

Конфликт между мужчиной 1958 года рождения и женщиной 1993 года рождения произошел в Сызрани на остановки общественного транспорта.

В ходе ссоры, возникшей на почве внезапно вспыхнувших неприязненных отношений, женщина нанесла мужчине удар в шею фрагментом стеклянной бутылки, который она подобрала на месте происшествия.

Мужчина самостоятельно добрался домой и вызвал «скорую». Полиция установила приметы подозреваемой в совершении данного преступления. Ей оказалась уроженка Хворостянского района, которая на данный момент проживает в Сызрани.

«Женщина нигде не работает и ведет асоциальный образ жизни», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе оперативно-следственных мероприятий молодая женщина пришла в полицию и оформила явку с повинной. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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