В Сызрани женщина напала на мужчину с осколком бутылки в руках

Конфликт между мужчиной 1958 года рождения и женщиной 1993 года рождения произошел в Сызрани на остановки общественного транспорта.

В ходе ссоры, возникшей на почве внезапно вспыхнувших неприязненных отношений, женщина нанесла мужчине удар в шею фрагментом стеклянной бутылки, который она подобрала на месте происшествия.

Мужчина самостоятельно добрался домой и вызвал «скорую». Полиция установила приметы подозреваемой в совершении данного преступления. Ей оказалась уроженка Хворостянского района, которая на данный момент проживает в Сызрани.

«Женщина нигде не работает и ведет асоциальный образ жизни», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.