СК прокомментировал смертельное ДТП на проспекте Дзержинского
Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова прокомментировала обстоятельства ДТП на проспекте Дзержинского в столице.
Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова прокомментировала обстоятельства ДТП на проспекте Дзержинского в столице.
Авария со смертельным исходом произошла в Минске рано утром в субботу. Автомобиль Mitsubishi, который двигался по проспекту Дзержинского в сторону МКАД, на большой скорости врезался в столб и загорелся. Виновник и одновременно жертва ДТП — 27-летний уроженец Витебской области — погиб на месте. Официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова прокомментировала радио Sputnik Беларусь обстоятельства происшествия.
«Около шести утра автомобиль Mitsubishi, двигаясь по проспекту Дзержинского, на высокой скорости столкнулся с осветительной мачтой, в результате чего машина загорелась и в течение нескольких минут выгорела дотла. Житель Толочинского района Витебской области погиб на месте», — сообщила Гончарова.