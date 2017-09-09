СК прокомментировал смертельное ДТП на проспекте Дзержинского

Авария со смертельным исходом произошла в Минске рано утром в субботу. Автомобиль Mitsubishi, который двигался по проспекту Дзержинского в сторону МКАД, на большой скорости врезался в столб и загорелся. Виновник и одновременно жертва ДТП — 27-летний уроженец Витебской области — погиб на месте. Официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова прокомментировала радио Sputnik Беларусь обстоятельства происшествия.