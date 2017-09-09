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19:49 (мск), источник: Sputnik.by

СК прокомментировал смертельное ДТП на проспекте Дзержинского

Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова прокомментировала обстоятельства ДТП на проспекте Дзержинского в столице.

Источник: Sputnik.by

Авария со смертельным исходом произошла в Минске рано утром в субботу. Автомобиль Mitsubishi, который двигался по проспекту Дзержинского в сторону МКАД, на большой скорости врезался в столб и загорелся. Виновник и одновременно жертва ДТП — 27-летний уроженец Витебской области — погиб на месте. Официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова прокомментировала радио Sputnik Беларусь обстоятельства происшествия.

«Около шести утра автомобиль Mitsubishi, двигаясь по проспекту Дзержинского, на высокой скорости столкнулся с осветительной мачтой, в результате чего машина загорелась и в течение нескольких минут выгорела дотла. Житель Толочинского района Витебской области погиб на месте», — сообщила Гончарова.

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