Осторожно, сайгаки: в Алматы снова сбили пешехода
Перебегавшие с ним в неположенном месте товарищи быстро скрылись с места ДТП.
Перебегавшие с ним в неположенном месте товарищи быстро скрылись с места ДТП.
Вечером в субботу, 9 сентября, в Алматы сбили пешехода, передает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла на проспекте Рыскулова, между улицами Аэродромной и Кудерина. Как рассказал водитель автомашины Subaru, он двигался по Рыскулова в западном направлении и увидел, что со стороны автозаправочной станции, которая находится по правой стороне, на дорогу вышли трое. Скорость у машины была небольшая, водитель просигналил фарами, чтобы они остановились — к тому времени половину дороги пешеходы перешли. Двое из них поняли сигналы водителя и остановились, а третий выбежал на проезжую часть прямо перед машиной. Увидев, что люди остановились, водитель продолжил движение, но не успел увернуться от бежавшего мужчины.
Пытаясь уйти от столкновения, водитель Subaru вырулил аж на полосу встречного движения, но лишь снизил этим удар.
Прибывшие на место сотрудники скоро медицинской помощи забрали пострадавшего с переломом руки и ушибами. Как утверждает водитель, все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, двое приятелей пострадавшего после ДТП перебежали дорогу, с минуту постояли, посмотрели на происходящее и ушли восвояси, не пытаясь узнать о судьбе раненого товарища.