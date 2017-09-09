Осторожно, сайгаки: в Алматы снова сбили пешехода

Авария произошла на проспекте Рыскулова, между улицами Аэродромной и Кудерина. Как рассказал водитель автомашины Subaru, он двигался по Рыскулова в западном направлении и увидел, что со стороны автозаправочной станции, которая находится по правой стороне, на дорогу вышли трое. Скорость у машины была небольшая, водитель просигналил фарами, чтобы они остановились — к тому времени половину дороги пешеходы перешли. Двое из них поняли сигналы водителя и остановились, а третий выбежал на проезжую часть прямо перед машиной. Увидев, что люди остановились, водитель продолжил движение, но не успел увернуться от бежавшего мужчины.