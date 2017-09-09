Ураган «Ирма» ослаб до «третьей» категории
Ураган «Ирма», обрушившийся на острова Карибского бассейна, ослаб до «третьей» категории. Об этом сообщает NASA на своей странице в Twitter.
Ураган «Ирма», обрушившийся на острова Карибского бассейна, ослаб до «третьей» категории. Об этом сообщает NASA на своей странице в Twitter.
«Скорость ветра урагана “Ирма” снизилась до 125 миль в час (200,1 км/ч. — РБК) Ожидается усиление. Скорость ветра урагана “Хосе” сейчас 145 миль в час (233,3 км/ч. — РБК)», — сказано в сообщении.
По данным Washington Post, ураган «Ирма» усилится вновь при приближении к Флориде.
Мощность урагана достигла максимальной пятой категории накануне, 8 сентября. В результате стихии на острове