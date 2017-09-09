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20:27 (мск), источник: РБК

Ураган «Ирма» ослаб до «третьей» категории

Ураган «Ирма», обрушившийся на острова Карибского бассейна, ослаб до «третьей» категории. Об этом сообщает NASA на своей странице в Twitter.

Источник: Reuters
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«Скорость ветра урагана “Ирма” снизилась до 125 миль в час (200,1 км/ч. — РБК) Ожидается усиление. Скорость ветра урагана “Хосе” сейчас 145 миль в час (233,3 км/ч. — РБК)», — сказано в сообщении.

По данным Washington Post, ураган «Ирма» усилится вновь при приближении к Флориде.

Мощность урагана достигла максимальной пятой категории накануне, 8 сентября. В результате стихии на острове Сен-Мартен и Сен-Бартелеми погибли десять человек, было разрушено 95% инфраструктуры. Как сообщал Центр по чрезвычайным ситуациям и технологиям снижения рисков при немецком Технологическом институте Карлсруэ, ущерб от урагана «Ирма» составил $10 млрд.

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