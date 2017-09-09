БЖД вернет пассажирам стоимость билетов на поезд Минск — Гомель

МИНСК, 9 сен — Sputnik. Белорусская железная дорога внесла коррективы в расписание движения поездов из Минска в Гомель и обратно в связи с происшествием на станции Буда-Кошелево, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Вечером 8 сентября пассажиры вынуждены были покинуть вагоны на станции Буда-Кошелево. Пассажиры почувствовали запах гари, а после заметили дым в 11-м вагоне. Все люди были эвакуированы, пассажиры утверждают, что обошлось без паники. Сотрудники МЧС и локомотивная бригада ликвидировали задымление, от состава отцепили три вагона, и он прибыл в Гомель с опозданием на час 40 минут.