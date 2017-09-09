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22:09 (мск), источник: Sputnik.by

БЖД вернет пассажирам стоимость билетов на поезд Минск — Гомель

Накануне в одном из вагонов поезда произошло задымление на станции Буда-Кошелево.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 сен — Sputnik. Белорусская железная дорога внесла коррективы в расписание движения поездов из Минска в Гомель и обратно в связи с происшествием на станции Буда-Кошелево, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

БЖД вернет пассажирам стоимость билетов на поезд Минск — Гомель.

Вечером 8 сентября пассажиры вынуждены были покинуть вагоны на станции Буда-Кошелево. Пассажиры почувствовали запах гари, а после заметили дым в 11-м вагоне. Все люди были эвакуированы, пассажиры утверждают, что обошлось без паники. Сотрудники МЧС и локомотивная бригада ликвидировали задымление, от состава отцепили три вагона, и он прибыл в Гомель с опозданием на час 40 минут.

Из-за инцидента задержались еще два поезда, в расписание на этом маршруте внесены коррективы.

Белорусская железная дорога принесла свои извинения пассажирам за причиненные неудобства.

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