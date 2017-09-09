БЖД вернет пассажирам стоимость билетов на поезд Минск — Гомель
Накануне в одном из вагонов поезда произошло задымление на станции
Накануне в одном из вагонов поезда произошло задымление на станции
МИНСК, 9 сен — Sputnik. Белорусская железная дорога внесла коррективы в расписание движения поездов из Минска в Гомель и обратно в связи с происшествием на станции
БЖД вернет пассажирам стоимость билетов на поезд Минск — Гомель.
Вечером 8 сентября пассажиры вынуждены были покинуть вагоны на станции
Белорусская железная дорога принесла свои извинения пассажирам за причиненные неудобства.