Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 сен — Sputnik. Два человека госпитализированы после дорожной аварии в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

ДТП произошло по проспекту Сейфуллина, не доезжая улицы Шолохова. Со слов очевидцев, автомобиль Audi двигается по проспекту Сейфуллина в южном направлении в крайнем левом ряду, за ним ехала автомашина Nissan Sunny.

Выехавший на встречку автомобиль Audi спровоцировал ДТП в Алматы.

В северном направлении двигается Audi СС, по невыясненным причинам водитель выехал на полосу встречного движения. Авто сбило проезжающую Audi, последнюю откинуло в припаркованную BMW 7 серии, а Nissan Sunny ударил в бок Audi.

В ДТП пострадали три человека — два человека были госпитализированы, один после осмотра врачей ехать в больницу отказался.