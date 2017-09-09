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22:47 (мск), источник: Sputniknews.kz

Выехавший на встречку автомобиль Audi спровоцировал ДТП в Алматы

Столкнулось несколько автомобилей, есть пострадавшие.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 сен — Sputnik. Два человека госпитализированы после дорожной аварии в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

ДТП произошло по проспекту Сейфуллина, не доезжая улицы Шолохова. Со слов очевидцев, автомобиль Audi двигается по проспекту Сейфуллина в южном направлении в крайнем левом ряду, за ним ехала автомашина Nissan Sunny.

Выехавший на встречку автомобиль Audi спровоцировал ДТП в Алматы.

В северном направлении двигается Audi СС, по невыясненным причинам водитель выехал на полосу встречного движения. Авто сбило проезжающую Audi, последнюю откинуло в припаркованную BMW 7 серии, а Nissan Sunny ударил в бок Audi.

В ДТП пострадали три человека — два человека были госпитализированы, один после осмотра врачей ехать в больницу отказался.

Полиция Алматы выясняет подробности дорожной аварии.

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