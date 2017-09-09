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23:10 (мск), источник: Zakon.kz

Беременная пострадала в ДТП с участием трех авто в Алматы

Девушка находилась на пассажирском сиденье.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В ночь на воскресенье, 10 сентября, в Алматы в результате ДТП пострадали три человека, в том числе беременная девушка, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел на проспекте Сейфуллина, между вокзалом «Алматы-1» и улицей Шолохова. По словам очевидцев, автомашина Audi 80 ехала вверх по Сейфуллина в левом ряду, справа от нее двигался Nissan Sunny. Им навстречу вниз по Сейфуллина на высокой скорости ехал Volkswagen Passat, который по неизвестной причине вылетел на полосу встречного движения. Водитель Audi пытался избежать удара, сдал вправо, но безуспешно, так как справа находился Nissan.

Volkswagen ударил Audi в левый бок, отчего та отлетела в припаркованную BMW и застряла между ними. Volkswagen остановился в более чем 30 метрах от места ДТП.

По словам очевидцев, водитель Volkswagen находился в неадекватном состоянии.

Пострадали водитель Audi и двое его пассажиров, одним из которых оказалась беременная девушка.

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