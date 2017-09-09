Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Западные СМИ сообщили о «выводе российского вооружения» из ДНР
Почему натуральное — не значит полезное
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
«Как им выкручиваться, я не знаю»: эксперт о возможном иске к США
В Киеве заявили готовности ДНР и ЛНР идти на РФ
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Эксперт: Порошенко испугала инициатива Путина о вводе миротворцев
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
14События недели в фотографиях
9 сентября, источник: Informburo.kz

Житель ЖК «Гранд Астана» сообщил о падении лифта в одном из блоков

О случившемся астанчанин написал в Facebook. На сообщение отреагировал аким города, пообещав разобраться.

Об обрушении лифта рассказал житель столицы Кымбат Акжан в своём посте, который опубликовал в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» социальной сети Facebook. Судя по времени публикации, инцидент произошёл поздним вечером 9 сентября примерно в районе 23:00.

«Буквально 20 минут назад у нас в доме по Нажимеденова, 10/3 упал лифт. Есть люди, получившие травмы. Сколько может это продолжаться? Помогите разобраться с этой лифтовой компанией! Просим вас. Жители “Гранд Астана”, блок F», — написал Кымбат Акжан.

В комментариях он пояснил, что дом обслуживает лифтовая компания Escalade.

На пост Акжана оперативно отреагировал аким Астаны Асет Исекешев.

«Принято. Проверим лифтовую компанию. Почему, как жители дома, через КСК не поменяете лифтовую компанию и не потребуете провести капитальный ремонт?», — обратился глава города к автору поста.

Кымбат Акжан, в свою очередь, пояснил, что пока жители не могут «выгнать» обслуживающую компанию, у которой не расторгнут договор с лифтовиками. «В данный момент мы судимся с ТОО, которое ничего не делает и не дает отчёты», — написал он.

Весной этого года в Астане произошло несколько случаев срыва лифтов. Два из них — в ЖК «Эдем Палас». После этого аким Астаны Асет Исекешев распорядился проверить все лифтовые хозяйства города, а также принять комплексные меры по наведению порядка.

В июле этого года городская прокуратура совместно с жилищной инспекцией проверила 10 КСК и 169 лифтов. Выяснилось, что у всех нет надлежащего контроля. Техническое освидетельствование вовремя не делают, из-за чего механизмы быстро изнашиваются, а впоследствии лифты начинают падать, люди в них застревают.

По результатам проверок 10 руководителей компаний временно отстранены от работы и привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере более 100 тысяч тенге, на общую сумму свыше одного миллиона тенге.

Всего в столице семь тысяч лифтов. Проверка их будет осуществляться по мере поступления жалоб от жителей города.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
«Спартак» прервал трехматчевую серию без побед
Минобороны заявило о сокрушительном поражении ИГ в Сирии
Путин поручил подумать о введении утилизационного сбора на обувь
Боевики в Мьянме объявили о прекращении огня
ЦИК назвал число избирателей, голосующих не по месту регистрации
Журналистка Юлия Латынина покинула Россию
Лучшим фильмом кинофестиваля в Венеции стала драма «Форма воды»
Спорт
Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль» Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь