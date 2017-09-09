Житель ЖК «Гранд Астана» сообщил о падении лифта в одном из блоков

Об обрушении лифта рассказал житель столицы Кымбат Акжан в своём посте, который опубликовал в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» социальной сети Facebook. Судя по времени публикации, инцидент произошёл поздним вечером 9 сентября примерно в районе 23:00.

«Буквально 20 минут назад у нас в доме по Нажимеденова, 10/3 упал лифт. Есть люди, получившие травмы. Сколько может это продолжаться? Помогите разобраться с этой лифтовой компанией! Просим вас. Жители “Гранд Астана”, блок F», — написал Кымбат Акжан.

В комментариях он пояснил, что дом обслуживает лифтовая компания Escalade.

На пост Акжана оперативно отреагировал аким Астаны Асет Исекешев.

«Принято. Проверим лифтовую компанию. Почему, как жители дома, через КСК не поменяете лифтовую компанию и не потребуете провести капитальный ремонт?», — обратился глава города к автору поста.

Кымбат Акжан, в свою очередь, пояснил, что пока жители не могут «выгнать» обслуживающую компанию, у которой не расторгнут договор с лифтовиками. «В данный момент мы судимся с ТОО, которое ничего не делает и не дает отчёты», — написал он.

Весной этого года в Астане произошло несколько случаев срыва лифтов. Два из них — в ЖК «Эдем Палас». После этого аким Астаны Асет Исекешев распорядился проверить все лифтовые хозяйства города, а также принять комплексные меры по наведению порядка.

В июле этого года городская прокуратура совместно с жилищной инспекцией проверила 10 КСК и 169 лифтов. Выяснилось, что у всех нет надлежащего контроля. Техническое освидетельствование вовремя не делают, из-за чего механизмы быстро изнашиваются, а впоследствии лифты начинают падать, люди в них застревают.

По результатам проверок 10 руководителей компаний временно отстранены от работы и привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере более 100 тысяч тенге, на общую сумму свыше одного миллиона тенге.