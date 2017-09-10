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00:26 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в СИЗО Иркутска

Как сообщает Совет правозащитников Иркутской области, осужденный на 20 лет украинский режиссер Олег Сенцов переведен из якутской колонии в СИЗО Иркутска.

По информации правозащитников, Олег Сенцов не знает причины перевода. Сейчас он находится в одиночной камере.

Напомним, в августе 2015 года Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму, а его предполагаемый сообщник Александр Кольченко был осужден на десять лет. Россия отказалась передавать режиссера Украине.

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