Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в СИЗО Иркутска

По информации правозащитников, Олег Сенцов не знает причины перевода. Сейчас он находится в одиночной камере.

Напомним, в августе 2015 года Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму, а его предполагаемый сообщник Александр Кольченко был осужден на десять лет. Россия отказалась передавать режиссера Украине.