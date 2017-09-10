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00:22 (мск), источник: РИА Новости

Смертельно опасный клещ сбежал от японских ученых на пресс-конференции

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Японии смертельно опасный клещ сбежал от ученых во время научной пресс-конференции. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

По информации издания, насекомое, которое является переносчиком буньявируса, было представлено научной общественности и журналистам на конференции в префектуре Миядзаки. Когда один из ученых для наглядности решил подцепить клеща пинцетом, тот исчез. Поиски насекомого в аудитории, где проходило мероприятие, не увенчались успехом.

«Нам следовало внимательнее отнестись к мерам предосторожности, ведь префектура должна всегда информировать людей о возможной опасности, — заявил глава префектуры Сундзи Коно, которому пришлось объясняться за допущенную оплошность.

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Сообщается, что в Миядзаки от укусов клеща пострадали несколько человек, один скончался. Острая лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом, переносчиком которой является насекомое, особо опасна для пожилых людей, поскольку сильно ослабляет иммунитет и приводит к серьезным нарушениям в работе внутренних органов.

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