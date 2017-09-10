Смертельно опасный клещ сбежал от японских ученых на пресс-конференции

По информации издания, насекомое, которое является переносчиком буньявируса, было представлено научной общественности и журналистам на конференции в префектуре Миядзаки. Когда один из ученых для наглядности решил подцепить клеща пинцетом, тот исчез. Поиски насекомого в аудитории, где проходило мероприятие, не увенчались успехом.

«Нам следовало внимательнее отнестись к мерам предосторожности, ведь префектура должна всегда информировать людей о возможной опасности, — заявил глава префектуры Сундзи Коно, которому пришлось объясняться за допущенную оплошность.