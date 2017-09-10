Нетрезвая омичка сломала нос врачу скорой помощи
Инцидент произошел в одном из отделений полиции, куда пьяную женщину доставили из питейного заведения.
Инцидент произошел в одном из отделений полиции, куда пьяную женщину доставили из питейного заведения.
Жительница Омска напала на врача скорой помощи, пострадавшей потребовалась госпитализация. Об этом сообщает
Инцидент произошел утром 9 сентября в одном из отделений полиции города, куда из питейного заведения доставили пьяную 29-летнюю женщину. Задержанная буйно себя вела и оскорбляла стражей порядка.
Затем женщина стала жаловаться на плохое самочувствие, попросив вызвать врача. Когда на место прибыла «скорая», и фельдшер стала осматривать женщину, та ударила врача в лицо. 44-летнюю
По факту происшествия проводится доследственная проверка. По ее итогам противоправным действиям женщины будет дана юридическая оценка.