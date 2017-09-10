Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США выплатят семье российского боксера 22 млн долларов
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Названы возможные соперники Путина на выборах президента
В противовес доллару хотят создать новую мировую валюту
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинцев -СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Российские "Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Политолог: ввод миротворцев выставит Киев лжецами
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Эксперт: Порошенко испугала инициатива Путина о вводе миротворцев
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8Салют водородной бомбе
08:43 (мск), источник: ИА REGNUM

Нетрезвая омичка сломала нос врачу скорой помощи

Инцидент произошел в одном из отделений полиции, куда пьяную женщину доставили из питейного заведения.

Жительница Омска напала на врача скорой помощи, пострадавшей потребовалась госпитализация. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Омской области.

Инцидент произошел утром 9 сентября в одном из отделений полиции города, куда из питейного заведения доставили пьяную 29-летнюю женщину. Задержанная буйно себя вела и оскорбляла стражей порядка.

Затем женщина стала жаловаться на плохое самочувствие, попросив вызвать врача. Когда на место прибыла «скорая», и фельдшер стала осматривать женщину, та ударила врача в лицо. 44-летнюю женщину-медика госпитализировали с переломом носа.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. По ее итогам противоправным действиям женщины будет дана юридическая оценка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Мэрия Москвы пасует?
Пхеньян мог создать ядерное оружие при тайной помощи Тегерана
Киев: Россию на Генассамблее ООН ждет «немало неожиданностей»
Голосование на выборах началось по всей России
«Ирма» обрушила на Гавану многометровые волны
Соратники Саакашвили добыли план властей по его нейтрализации
Журналистка Юлия Латынина покинула Россию
Лучшим фильмом кинофестиваля в Венеции стала драма «Форма воды»
Спорт
Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль» Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Москва изменила стандарты отделки квартир по реновации
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь