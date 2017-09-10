Нетрезвая омичка сломала нос врачу скорой помощи

Жительница Омска напала на врача скорой помощи, пострадавшей потребовалась госпитализация. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Омской области.

Инцидент произошел утром 9 сентября в одном из отделений полиции города, куда из питейного заведения доставили пьяную 29-летнюю женщину. Задержанная буйно себя вела и оскорбляла стражей порядка.

Затем женщина стала жаловаться на плохое самочувствие, попросив вызвать врача. Когда на место прибыла «скорая», и фельдшер стала осматривать женщину, та ударила врача в лицо. 44-летнюю женщину-медика госпитализировали с переломом носа.