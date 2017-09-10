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05:28 (мск), источник: VLADNEWS

Грузовик с арбузами потерпел крушение из-за автобуса в Приморье

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В субботу, 9 сентября, грузовик с арбузами попал в ДТП в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент произошел в Лесозаводске. Как сообщают очевидцы, в районе улицы Ленинская, 49 произошло транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика с арбузами. В результате столкновения последний потерпел крушения.

В результате инцидента из грузовика выкатились арбузы, которые «засыпали» проезжую часть.

По предварительной информации, в транспортном происшествии никто не пострадал. В настоящее время все подробности ДТП устанавливаются.

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