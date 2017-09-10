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05:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Взрыв газового баллона привел к пожару во Владивостоке (видео)

Во Владивостоке из-за взрыва газового баллона произошел пожар, об этом сообщает ИА «Deita. ru».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказали очевидцы, взрыв газа произошел вечером субботы по адресу Снеговая, 20.

По предварительным данным, баллон находился в одном из строений на территории автостоянки. Очевидцы, оказавшиеся на месте происшествия, собственными силами отгоняли машины, которые были в зоне риска.

К слову, позже в соцсетях владельцы этих машин и просто пользователи поблагодарили их за такой поступок.

«Молодцы ребята, которые оттащили вручную черную машину от горящего гаража, так бы она сгорела! Честь им и хвала», — написали они.

По словам некоторых очевидцев, им пришлось даже разбить окно автомобиля, чтобы отогнать его подальше от огня.

Информация о причинах произошедшего уточняется.

Виктор Бруевич.

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