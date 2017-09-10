Взрыв газового баллона привел к пожару во Владивостоке (видео)

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/axWCrmWUWp4?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказали очевидцы, взрыв газа произошел вечером субботы по адресу Снеговая, 20.

По предварительным данным, баллон находился в одном из строений на территории автостоянки. Очевидцы, оказавшиеся на месте происшествия, собственными силами отгоняли машины, которые были в зоне риска.

К слову, позже в соцсетях владельцы этих машин и просто пользователи поблагодарили их за такой поступок.

«Молодцы ребята, которые оттащили вручную черную машину от горящего гаража, так бы она сгорела! Честь им и хвала», — написали они.

По словам некоторых очевидцев, им пришлось даже разбить окно автомобиля, чтобы отогнать его подальше от огня.

Информация о причинах произошедшего уточняется.