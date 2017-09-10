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05:05 (мск), источник: AmurMedia.ru

Неизвестные подожгли БМВ поутру в Хабаровске

Всезнающие пользователи Инстаграм утверждают, что поджигатели было несколько, и они были в капюшонах.

Хабаровск, 10 сентября, AmurMedia.

Нечастый для дальневосточных краев БМВ стал сегодня объектом нападения неизвестных в одном из дворов в Индустриальном районе Хабаровска. В Инстаграм утверждают, что машину подожгли, и хотя пожарные прибыли почти сразу, машина сильно пострадала, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Короткое видео с горящим БМВ появилось сегодня в соцсети Инстаграм. Горожане сразу узнали двор — дом № 15 в переулке Инском.

По данным одного из пользователей, пожар — дело рук неизвестных. При этом только неравнодушие свидетеля пожара уберегло от огня другую машину, стоящую рядом с БМВ.

«Это был поджог, есть свидетель, который видел убегающих парней. Во дворе есть камеры, найдут вредителей. До приезда пожарных один из неравнодушных очевидцев тушил авто, тазиком с водой и огнетушителем. Сбил пламя, выиграл время до приезда пожарных. Рядом стоящую авто витц он пытался отбуксировать, подцепив тросс. Немного сдвинули… и пламя не успело разыграться в салоне витца, но в BMV полностью все под капотом выгорело, жалко…», пишет он.

Другой пользователь указывает, что во дворе видели парней в капюшонах, которые и подожгли машину.

Хотя пожарные приехали быстро, БМВ вряд ли подлежит восстановлению, отмечают горожане-автовладельцы.

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