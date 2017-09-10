В Свердловской области возбудили дело после гибели восьми человек в ДТП

Как сообщалось ранее, 9 сентября под Екатеринбургом, на 24-м километре Полевского тракта около поселка Горный Щит у длинномера Renault с полуприцепом, загруженным щебнем, лопнуло колесо. Большегруз вынесло на встречную полосу, где он врезался в УАЗ, а опрокинувшимся прицепом придавил вторую машину той же модели. В результате погибли восемь сотрудников компании «Газмонтаж», находившихся в УАЗах. Еще четыре человека пострадали.