Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Россия накинула США "веревку на шею"
Названа главная причина смерти во время секса
Крым ответил на обещание Порошенко о неподъемном бремени для РФ
В центре Киева взорвался автомобиль, есть погибший
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинцев -СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Эксперт: Порошенко испугала инициатива Путина о вводе миротворцев
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
08:19 (мск), источник: РИА Новости

В Свердловской области возбудили дело после гибели восьми человек в ДТП

Уголовное дело возбудили по факту ДТП под Екатеринбургом, в результате которого погибли восемь человек, сообщает в воскресенье ГУ МВД по Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщалось ранее, 9 сентября под Екатеринбургом, на 24-м километре Полевского тракта около поселка Горный Щит у длинномера Renault с полуприцепом, загруженным щебнем, лопнуло колесо. Большегруз вынесло на встречную полосу, где он врезался в УАЗ, а опрокинувшимся прицепом придавил вторую машину той же модели. В результате погибли восемь сотрудников компании «Газмонтаж», находившихся в УАЗах. Еще четыре человека пострадали.

«По факту ДТП, в котором погибло восемь человек, ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (“нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”). Создана следственная бригада из наиболее подготовленных сотрудников специализированного отдела по расследованию ДТП», — уточняет управление.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Свердловской области и Пермском крае открылись избирательные участки
В Свердловской области возбудили дело после гибели восьми человек в ДТП
Пхеньян мог создать ядерное оружие при тайной помощи Тегерана
Киев: Россию на Генассамблее ООН ждет «немало неожиданностей»
Голосование на выборах началось по всей России
«Ирма» обрушила на Гавану многометровые волны
Соратники Саакашвили добыли план властей по его нейтрализации
Журналистка Юлия Латынина покинула Россию
Лучшим фильмом кинофестиваля в Венеции стала драма «Форма воды»
Спорт
Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль» Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь