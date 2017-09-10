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08:55 (мск), источник: Om1.ru

В Омске пьяный рецидивист удерживал в квартире двух девушек

Хозяина квартиры неадекватный гость выгнал босиком на осеннюю слякоть.

Утром в пятницу, 8 сентября, сотрудники Росгвардии и полиции спасли двух девушек, которых рецидивист запер в квартире пятиэтажного дома на улице 24-й Северной в Амурском посёлке.

Как поясняет управление Росгвардии по Омской области, хозяин квартиры находился дома со своей девушкой. Утром к нему в гости пришёл знакомый — тоже со спутницей. Гость, в прошлом уже имевший проблемы с законом, был пьян. Он повёл себя неадекватно: с порога набросился на хозяина с кулаками и пинками, начал ему угрожать. Испугавшись, омич прямо босиком выскочил в подъезд. Дверь за ним захлопнулась.

Тут омич сообразил, что внутри наедине с опасным посетителем осталась его подруга. Молодой человек выскочил на улицу, поймал случайного прохожего и попросил его позвонить в полицию.

Полиция отправила на место происшествия группу задержания Росгвардии. Росгвардейцы Алексей Михайлов и Дмитрий Будзинский заговорили с судимым гостем через металлическую дверь. Но он открывать не стал. В итоге дверь открыла одна из запертых внутри девушек. К счастью, с омичками ничего не произошло. Они пояснили, что рецидивист их насильно не удерживал и ничего плохого им не делал.

Буйного визитёра передали в полицию. Проводится доследственная проверка.

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