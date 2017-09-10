Как казахстанцы готовятся к удару Ирмы во Флориде — спецрепортаж

О том, как казахстанцы готовятся к удару мощнейшего урагана Ирмы во Флориде, предлагаем вам узнать из репортажа Эльнуры Абакановой, подготовленного специально для МИА «Казинформ».

В текущем году сезон ураганов Тихого океана открылся 15 мая и, предположительно, будет продолжаться до 30 ноября. Атлантический же сезон начался позже, 1 июня, и будет продолжаться также примерно до конца осени.

В этом году со стороны Атлантического океана ожидается формирование 21 урагана, со стороны Тихого — 24. Не успели остыть следы недавнего Харви (Harvey), как со скоростью света стремительно несется на юго-восточное побережье ураган Ирма (Irma). Именно этот ураган на сегодня является самым опасным и может нести разрушительный характер.

По словам руководителя AccuWeather Д. Н. Майерс, Ирма нанесет огромный урон Флориде, возможно даже хуже, чем ураган Эндрю в 1992 году.

Согласно информации Национального центра ураганов США (NHC), Ирма сейчас движется на архипелаг Камагуэй (Куба) со скоростью 5 метров в секунду, 257,5 км в час. Она уже вызвала наводнения на северо-востоке Кубы. Эксперты дали ей категорию пять по пятибалльной шкале. Такой ураган настигал Кубу сто лет назад.

По данным экспертов Национального центра ураганов, вслед за Ирмой к Карибскому бассейну приближается ураган Хосе (Jose), а на западе усиливается ураган Катя (Katia), в связи с чем мексиканские власти предпринимают соответствующие меры.

Как передавал Красный крест, ураган успел уже разрушить здания в прибрежных городах Барбуды, Британских и Виргинских островов, островов Сен-Мартен, Сент-Китс и Невис, а также оставил без электричества Пуэрто-Рико.

Власти США не остаются в стороне. В СМИ ведутся активные разъяснительные работы для тех, кто остается в близлежащих к юго-восточному побережью районах. Мэрия Флориды настоятельно рекомендовала 5.6 млн человек — более четверти штата — покинуть регион. Тем, кто не уехал, помощь и эвакуация будут оказаны при первой же необходимости.

Ожидается, что в субботу и воскресенье (9 и 10 сентября т.г.) по американскому времени, Ирма достигнет Флориды. Мы связались с нашими соотечественниками и попросили их рассказать о том, как они переживают природное явление. Асем Мисанова рассказывает: «Нам позвонили в номер, сказали, что будет эвакуация, и если мы можем уехать раньше, то нужно это сделать. Мы должны были сегодня в 8 вечера вылететь, но рейсы отменили, авиабилеты на последние рейсы возросли до $2000. Конечно, вчера у нас самих началась тревога — аэропорт был забит, часовые очереди на аренду машин. Всю дорогу из Флориды пробка, люди увозят с собой все, что могут — лодки, машины, дома на колёсах и т. д. Мы уехали из Флориды, как только начали поступать предупреждения. Сами мы живем в Нью Йорке».

На вопрос, как власти помогают горожанам и приезжим, наша соотечественница ответила: «Они по новостям всех просили выезжать подальше и предупреждали, что люди, которые не покинули дома, могут остаться без электричества и связи на три дня». Пока мы вели беседу с другими соотечественниками, Асем с друзьями успела вернуться в Нью-Йорк. М. Иванов рассказывает: «Дети, слава богу, сейчас не во Флориде. Власти делают все возможное, чтобы избежать человеческих жертв. Надо отдать должное американским службам. Везде все укрепляют и заколачивают, т.е. почти все готовы. Из самых опасных районов всех почти эвакуировали».

На вопрос, много ли казахстанцев осталось во Флориде, соотечественники не дают однозначный ответ. «У меня здесь сестра с двумя детьми, они не захотели уезжать. Вот и остаюсь с ними. Не оставлю же я их. Мне, конечно, страшновато, но паника — плохой советчик. Мы живем в 2 км от океана», — поясняет М. Иванов.

«Мы живем на севере Флориды, ждем ураган в понедельник утром, надеемся на уменьшение силы, — рассказывает еще одна наша соотечественница Н. Шушикова. — Школы закрыты, в них делают убежища для эвакуации с юга. Информируют постоянно». Некоторые казахстанцы обратились в социальную сеть Facebook с вопросом о содействии.

«Мы едем из Флориды, пока не можем найти — куда… Гостиницы все забронированы, номеров нет, может, кто откликнется, помочь и принять нас с соседних штатов, едем сейчас в сторону Панама сити, нас 3 взрослых и 1 годовалый малыш, спасибо».

На данное сообщение множество соотечественников предложили помощь и пригласили в соседние штаты. В целом, во всех близлежащих штатах действуют лагери для тех, кто нуждается в содействии: еде, ночлеге и др. Посольство РК в США держит постоянную связь с представителями казахстанской диаспоры, проживающей в штате Флорида. Открыта горячая линия.

Согласно информации Посольства, многие казахстанцы, проживающие в Майами и близлежащих районах, покинули места проживания и расселяются у родственников и друзей в других штатах. Граждане, не успевшие покинуть потенциальную зону бедствия, а также решившие остаться в штате, будут пережидать ураган в специально организованных укрытиях, либо в прочных зданиях.

На сегодняшний день на горячую линию Посольства поступило несколько десятков звонков от граждан РК, которые оставляли контактную информацию о себе с адресами местонахождения, а также с предложением оказать помощь пострадавшим казахстанцам. Наше информационное агентство продолжит отслеживать ситуацию в штате Флорида.