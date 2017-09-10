Лифт сорвался в многоэтажке в Астане

Источник: Sputniknews.kz

Сообщается, что при падении лифта есть люди, получившие травмы. Женщина обратилась к акиму Астаны Асету Исекешеву, чтобы он помог «разобраться с этой лифтовой компанией». Градоначальник ответил на жалобу и пообещал проверить компанию.

«Принято. Проверим лифтовую компанию. Почему как жители дома через КСК не поменяете лифтовую компанию и не потребуете провести капитальный ремонт?», — ответил аким столицы.

Это не первый случай падения лифта в столице. В апреле этого года мужчину насмерть придавило лифтом в торговом центре. А спустя две недели лифт с восемью пассажирами сорвался в подвал. Во втором случае никто не пострадал, так как падение было с двухметровой высоты, однако дополнительным фактором риска явилось то, что в лифте находились двое маленьких детей.

Лифт, в котором находились шесть человек, застрял в жилом комплексе «Айя» в Астане в начале мая.