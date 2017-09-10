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07:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Лифт сорвался в многоэтажке в Астане

АСТАНА, 10 сен — Sputnik. В жилом доме «Гранд Астана» сорвался лифт, об этом в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» на Facebook написала пользователь Кымбыт Акжан.

Источник: Sputniknews.kz

Сообщается, что при падении лифта есть люди, получившие травмы. Женщина обратилась к акиму Астаны Асету Исекешеву, чтобы он помог «разобраться с этой лифтовой компанией». Градоначальник ответил на жалобу и пообещал проверить компанию.

«Принято. Проверим лифтовую компанию. Почему как жители дома через КСК не поменяете лифтовую компанию и не потребуете провести капитальный ремонт?», — ответил аким столицы.

Это не первый случай падения лифта в столице. В апреле этого года мужчину насмерть придавило лифтом в торговом центре. А спустя две недели лифт с восемью пассажирами сорвался в подвал. Во втором случае никто не пострадал, так как падение было с двухметровой высоты, однако дополнительным фактором риска явилось то, что в лифте находились двое маленьких детей.

Лифт, в котором находились шесть человек, застрял в жилом комплексе «Айя» в Астане в начале мая.

После участившихся случаев неполадок с лифтами аким города Асет Исекешев поручил своему заместителю совместно с прокуратурой в течение десяти дней проинспектировать работу всех лифтовых компаний столицы на наличие специалистов и денег.

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