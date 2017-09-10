Житель Хабаровского края попался на краже ноутбука

По информации пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю и материалам ОМВД России по Бикинскому району, в дежурную часть районного отдела полиции обратился житель Бикина. Он рассказал, что оставил портативный компьютер на ночь на своем рабочем месте в одном из лечебных учреждений города. Утром, когда вернулся на работу, не обнаружил ценную вещь на положенном месте. Причинённый ущерб пострадавший оценил в 15 тысяч рублей.