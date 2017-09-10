Житель Хабаровского края попался на краже ноутбука

В Хабаровском крае сотрудники полиции задержали похитителя ноутбука. Позарившемуся на чужое имущество мужчине грозит уголовная ответственность, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю и материалам ОМВД России по Бикинскому району, в дежурную часть районного отдела полиции обратился житель Бикина. Он рассказал, что оставил портативный компьютер на ночь на своем рабочем месте в одном из лечебных учреждений города. Утром, когда вернулся на работу, не обнаружил ценную вещь на положенном месте. Причинённый ущерб пострадавший оценил в 15 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Как оказалось, он просто воспользовался отсутствием охранника учреждения. Он вошёл в учреждение через незапертую дверь и забрал оставленный без присмотра ноутбук.
Полицейские изъяли ноутбук и вернули владельцу. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по 2 части 158 статье УК РФ. С подозреваемого полицейские взяли подписку о невыезде.