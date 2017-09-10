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11:27 (мск), источник: Newslab.ru

Пассажирка авиарейса Москва — Красноярск устроила дебош на борту и покусала полицейского

Пассажирка воздушного судна сообщением «Москва — Красноярск» устроила дебош на борту, из-за чего её пришлось забирать из готовившегося к взлёту самолёта с помощью полиции.

Как рассказали в МВД России, вызов поступил в дежурную часть аэропорта «Домодедово». Командир воздушного судна сообщил, что принял решение о снятии с рейса пассажирки, которая нарушала общественный порядок и выражалась нецензурной бранью.

Сотрудники полиции поднялись на борт воздушного судна. Дебоширка отчаянно сопротивлялась выведению из салона самолета, бросалась на полицейских и укусила одного из них за руку. Женщину всё-таки вывели наружу и доставили в дежурную часть.

Сейчас пассажирка направлена на медицинское освидетельствование. Выясняются все обстоятельства происшествия, затем правоохранительные органы примут решение о наказании для авиадебоширки.

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