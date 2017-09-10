Пассажирка авиарейса Москва — Красноярск устроила дебош на борту и покусала полицейского
Пассажирка воздушного судна сообщением «Москва — Красноярск» устроила дебош на борту,
Пассажирка воздушного судна сообщением «Москва — Красноярск» устроила дебош на борту,
Как рассказали в МВД России, вызов поступил в дежурную часть аэропорта «Домодедово». Командир воздушного судна сообщил, что принял решение о снятии с рейса пассажирки, которая нарушала общественный порядок и выражалась нецензурной бранью.
Сотрудники полиции поднялись на борт воздушного судна. Дебоширка отчаянно сопротивлялась выведению из салона самолета, бросалась на полицейских и укусила одного из них за руку. Женщину
Сейчас пассажирка направлена на медицинское освидетельствование. Выясняются все обстоятельства происшествия, затем правоохранительные органы примут решение о наказании для авиадебоширки.