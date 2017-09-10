Постояльцы базы отдыха в Приморье спасли тонущую в море косулю
Отдыхающие помогли выбившемуся из сил животному добраться до берега (ВИДЕО).
Отдыхающие помогли выбившемуся из сил животному добраться до берега (ВИДЕО).
Владивосток, 10 сентября, PrimaMedia.
Самца косули, неизвестно как оказавшегося в морской пучине, спасли отдыхающие одной из баз отдыха в Приморье. Неравнодушные люди доставили выбившееся из сил животное на берег, сообщает ИА PrimaMedia.
На кадрах видео, опубликованного в аккаунте базы отдыха «Маяк» в Instagram, запечатлено спасение самца косули постояльцами базы.
«Уже не первый раз наши замечательные постояльцы спасают маленьких зверей, оказавшихся в трудной ситуации. На этот раз гости увидели оленёнка, который плыл в воде и никак не мог добраться до берега. Спасательная операция прошла быстро и успешно — оленёнка вытащил наш гость на аквабайке. Спасибо за Ваше неравнодушие и помощь, в который раз убеждаемся, что наши гости самые лучшие», — говорится в комментарии сотрудников базы к посту в соцсети.