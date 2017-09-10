Постояльцы базы отдыха в Приморье спасли тонущую в море косулю

«Уже не первый раз наши замечательные постояльцы спасают маленьких зверей, оказавшихся в трудной ситуации. На этот раз гости увидели оленёнка, который плыл в воде и никак не мог добраться до берега. Спасательная операция прошла быстро и успешно — оленёнка вытащил наш гость на аквабайке. Спасибо за Ваше неравнодушие и помощь, в который раз убеждаемся, что наши гости самые лучшие», — говорится в комментарии сотрудников базы к посту в соцсети.