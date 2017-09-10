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09:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Постояльцы базы отдыха в Приморье спасли тонущую в море косулю

Отдыхающие помогли выбившемуся из сил животному добраться до берега (ВИДЕО).

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 сентября, PrimaMedia.

Самца косули, неизвестно как оказавшегося в морской пучине, спасли отдыхающие одной из баз отдыха в Приморье. Неравнодушные люди доставили выбившееся из сил животное на берег, сообщает ИА PrimaMedia.

На кадрах видео, опубликованного в аккаунте базы отдыха «Маяк» в Instagram, запечатлено спасение самца косули постояльцами базы.

«Уже не первый раз наши замечательные постояльцы спасают маленьких зверей, оказавшихся в трудной ситуации. На этот раз гости увидели оленёнка, который плыл в воде и никак не мог добраться до берега. Спасательная операция прошла быстро и успешно — оленёнка вытащил наш гость на аквабайке. Спасибо за Ваше неравнодушие и помощь, в который раз убеждаемся, что наши гости самые лучшие», — говорится в комментарии сотрудников базы к посту в соцсети.

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