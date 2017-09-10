Три машины горели в Астане

Источник: Tengrinews

Информацию о возгорании подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Пожар произошел 10 сентября в 8 утра. По улице Рыскулбекова горели автомашины марки ВАЗ 2114, Nissan Almera и частично пострадала автомашина марки Kia Picanto.

«Пожар локализован в 08.10 и ликвидирован в 08.12. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 10 человек и 2 единицы техники столичной службы пожаротушения», — сообщил Иманкулов.

Причина возгорания устанавливается.