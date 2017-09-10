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07:20 (мск), источник: Tengrinews

Три машины горели в Астане

Три машины, припаркованные у жилого многоэтажного дома, горели в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Информацию о возгорании подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Пожар произошел 10 сентября в 8 утра. По улице Рыскулбекова горели автомашины марки ВАЗ 2114, Nissan Almera и частично пострадала автомашина марки Kia Picanto.

«Пожар локализован в 08.10 и ликвидирован в 08.12. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 10 человек и 2 единицы техники столичной службы пожаротушения», — сообщил Иманкулов.

Причина возгорания устанавливается.

«Отмечу дополнительно, что автомобилисты могут найти на сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан рекомендации, которые помогут предупредить пожароопасную ситуацию», — добавил официальный представитель Комитета по ЧС.

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