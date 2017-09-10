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09:58 (мск), источник: VLADNEWS

Лжебизнес-леди осуждена в Приморье за мошенничество

Фигурантка «заработала» 1,4 млн рублей.

Жительница Находки осуждена за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, фигурантка уговорила свою знакомую взять кредит для открытия совместного бизнеса. Оформив в банке кредитный договор на сумму 1,4 млн рублей, женщина передала деньги своей потенциальной компаньонке. Последняя распорядилась полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшей ущерб на указанную сумму.

Она же ввела в заблуждение другую свою знакомую относительно того, что является представителем иностранной компании и ведет сопровождение по продаже крупного коммерческого порта. После этого злоумышленница путем обмана убедила ее принять участие в сделке, после которой обещала выплатить крупный гонорар.

Потерпевшая, введенная в заблуждение, передала якобы для осуществления сделки свои средства в общей сумме 3 млн 986 тыс. рублей и деньги своего приятеля, которого также убедила поучаствовать в бизнес проекте, в размере 1 млн 150 тыс. рублей.

Завладев денежными средствами, бизнес леди, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшим ущерб в особо крупном размере.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима.

Заявленные потерпевшими гражданские иски о возмещении им причиненного ущерба удовлетворены судом в полном объеме.

Приговор в законную силу в настоящее время не вступил.

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