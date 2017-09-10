По факту ДТП с самосвалом под Екатеринбургом возбуждено уголовное дело

ДТП произошло в субботу, 9 сентября, около 17:30 по местному времени (15:30 мск) на 24-м километре Полевского тракта. По предварительным данным, у самосвала на ходу оторвалось одно из колес, и он завалился на бок. В одной из машин находились шесть человек, трое из которых выжили, в другой — пять человек: все они погибли.