Двухэтажное кафе горит в Костанае
Двухэтажное кафе горит в Костанае, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Двухэтажное кафе горит в Костанае, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Вызов на пульт противопожарной службы поступил в 9.02, о том, что по улице Тауелсиздик горит двухэтажное кафе «WEST».
Информацию о возгорании подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.
«Произошло загорание кровли с переходом на второй этаж на предварительной площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет. Работы по тушению огня в данный момент проводят 17 пожарных и 5 единиц специализированной пожарной техники областной службы пожаротушения», — проинформировал Иманкулов.