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08:17 (мск), источник: Tengrinews

Двухэтажное кафе горит в Костанае

Двухэтажное кафе горит в Костанае, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Вызов на пульт противопожарной службы поступил в 9.02, о том, что по улице Тауелсиздик горит двухэтажное кафе «WEST».

Информацию о возгорании подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

«Произошло загорание кровли с переходом на второй этаж на предварительной площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет. Работы по тушению огня в данный момент проводят 17 пожарных и 5 единиц специализированной пожарной техники областной службы пожаротушения», — проинформировал Иманкулов.

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