Участников польской метал-группы задержали в США по подозрению в похищении женщины

Об этом сообщает Associated Press.

Женщина обратилась в полицию и заявила, что музыканты похитили ее 31 августа, после концерта в городе Спокан, штат Вашингтон. Самих членов группы задержали позднее в Калифорнии.

Адвокат музыкантов утверждает, что женщина добровольно пришла на встречу с группой, после чего они по-дружески разошлись.