Участников польской метал-группы задержали в США по подозрению в похищении женщины
Четырех участников польской
Четырех участников польской
Об этом сообщает Associated Press.
Женщина обратилась в полицию и заявила, что музыканты похитили ее 31 августа, после концерта в городе Спокан, штат Вашингтон. Самих членов группы задержали позднее в Калифорнии.
Адвокат музыкантов утверждает, что женщина добровольно пришла на встречу с группой, после чего они
В настоящий момент участники группы находятся под стражей и ожидают отправки в Спокан для дальнейшей работы следователей.