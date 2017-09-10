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07:50 (мск), источник: Газета.Ру

Участников польской метал-группы задержали в США по подозрению в похищении женщины

Четырех участников польской метал-группы Decapitated задержали в США по подозрению в похищении женщины.

Об этом сообщает Associated Press.

Женщина обратилась в полицию и заявила, что музыканты похитили ее 31 августа, после концерта в городе Спокан, штат Вашингтон. Самих членов группы задержали позднее в Калифорнии.

Адвокат музыкантов утверждает, что женщина добровольно пришла на встречу с группой, после чего они по-дружески разошлись.

В настоящий момент участники группы находятся под стражей и ожидают отправки в Спокан для дальнейшей работы следователей.

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