В массовом ДТП в Новосибирске образовалась гора помятых автомобилей
Hyundai на высокой скорости влетел в припаркованный «ВАЗ-2108», от сильного удара иномарка оказалась под правой стороной хэтчбека, рассказали очевидцы.
Hyundai на высокой скорости влетел в припаркованный «ВАЗ-2108», от сильного удара иномарка оказалась под правой стороной хэтчбека, рассказали очевидцы.
В массовом ДТП в Новосибирске образовалась гора помятых автомобилей, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Авария произошла накануне днем на улице Дуси Ковальчук. Автомобиль «Hyundai Tuscon» влетел в припаркованный «ВАЗ-2108».
«От удара капот Хёндэ оказался под правой стороной отечественного хэтчбека, который в свою очередь облокотился на стоящий рядом минивен Toyota Gaia. По одной из версий, кроссовер подрезал водитель Лада 2114», — рассказали очевидцы.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.