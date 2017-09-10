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08:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В массовом ДТП в Новосибирске образовалась гора помятых автомобилей

Hyundai на высокой скорости влетел в припаркованный «ВАЗ-2108», от сильного удара иномарка оказалась под правой стороной хэтчбека, рассказали очевидцы.

В массовом ДТП в Новосибирске образовалась гора помятых автомобилей, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Авария произошла накануне днем на улице Дуси Ковальчук. Автомобиль «Hyundai Tuscon» влетел в припаркованный «ВАЗ-2108».

«От удара капот Хёндэ оказался под правой стороной отечественного хэтчбека, который в свою очередь облокотился на стоящий рядом минивен Toyota Gaia. По одной из версий, кроссовер подрезал водитель Лада 2114», — рассказали очевидцы.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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