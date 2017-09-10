В массовом ДТП в Новосибирске образовалась гора помятых автомобилей, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

«От удара капот Хёндэ оказался под правой стороной отечественного хэтчбека, который в свою очередь облокотился на стоящий рядом минивен Toyota Gaia. По одной из версий, кроссовер подрезал водитель Лада 2114», — рассказали очевидцы.