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09:23 (мск), источник: АиФ Прикамье

Ночью в Перми неизвестный на автомобиле сбил человека насмерть

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Ночью в Перми неизвестный на автомобиле сбил человека.

ДТП произошло около 03.00 10 сентября на улице Кировоградской, — сообщает ГИБДД по Пермскому краю. Неизвестный двигался на направлении улицы Сысольской на неустановленном автомобиле.

По предварительной информации, водитель сбил мужчину 45−50 лет. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП. Личность пешехода пока не установлена. Водитель автомобиля скрылся с места аварии.

Госавтоинспекция Перми просит жителей города помочь в розыске автомобилиста, покинувшего место ДТП. Информацию о водителе и аварии просят сообщать в полицию (02). Свидетелям ДТП гарантируют сохранение анонимности.

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