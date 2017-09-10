Ночью в Перми неизвестный на автомобиле сбил человека насмерть
Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Ночью в Перми неизвестный на автомобиле сбил человека.
ДТП произошло около 03.00 10 сентября на улице Кировоградской, — сообщает ГИБДД по Пермскому краю. Неизвестный двигался на направлении улицы Сысольской на неустановленном автомобиле.
По предварительной информации, водитель сбил мужчину 45−50 лет. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП. Личность пешехода пока не установлена. Водитель автомобиля скрылся с места аварии.
Госавтоинспекция Перми просит жителей города помочь в розыске автомобилиста, покинувшего место ДТП. Информацию о водителе и аварии просят сообщать в полицию (02). Свидетелям ДТП гарантируют сохранение анонимности.