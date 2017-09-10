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09:39 (мск), источник: "Российская газета"

Названа причина ДТП с восемью погибшими под Екатеринбургом

По факту ДТП под Екатеринбургом, где накануне погибли восемь человек и еще четверо пострадали, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

— Создана следственная бригада из наиболее подготовленных сотрудников специализированного отдела по расследованию ДТП, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

ДТП произошло в субботу, 9 сентября, на 24-м километре Полевского тракта около поселка Горный Щит.

По имеющейся информации, в момент аварии у длинномера с полуприцепом, перевозившем 23 тонны песка, лопнуло колесо, после чего большегруз вынесло на встречную полосу. На Полевском тракте движение оживленное, потерявший управление самосвал врезался в УАЗ, а опрокинувшимся прицепом придавил вторую машину той же модели. В этих автомобилях находились сотрудники компании «Газмонтаж», возвращавшиеся с работы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Водителя грузовика госпитализировали в ГКБ Екатеринбурга № 24. Он уже допрошен. Колесо будет отправлено на экспертизу.

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