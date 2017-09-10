Названа причина ДТП с восемью погибшими под Екатеринбургом

— Создана следственная бригада из наиболее подготовленных сотрудников специализированного отдела по расследованию ДТП, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

По имеющейся информации, в момент аварии у длинномера с полуприцепом, перевозившем 23 тонны песка, лопнуло колесо, после чего большегруз вынесло на встречную полосу. На Полевском тракте движение оживленное, потерявший управление самосвал врезался в УАЗ, а опрокинувшимся прицепом придавил вторую машину той же модели. В этих автомобилях находились сотрудники компании «Газмонтаж», возвращавшиеся с работы.