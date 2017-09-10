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09:12 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Магнитогорске сотрудник колонии получал взятки от осужденных

Обвиняемыйй разрешал осужденным проносить спиртное и телефоны.

В Магнитогорске бывший сотрудник исправительной колонии предстанет перед судом за получение взяток от осужденных, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, с февраля 2013 по июль 2014 года обвиняемый получал взятки от осужденных за то, что разрешал им проносить в колонию спиртные напитки, продукты, мобильные телефоны и другие запрещенные предметы.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину по предъявленному обвинению, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказывают в пресс-службе.

По ходатайству следователя на машину обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

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