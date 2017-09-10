В Магнитогорске сотрудник колонии получал взятки от осужденных
Обвиняемыйй разрешал осужденным проносить спиртное и телефоны.
Обвиняемыйй разрешал осужденным проносить спиртное и телефоны.
В Магнитогорске бывший сотрудник исправительной колонии предстанет перед судом за получение взяток от осужденных, сообщают в
По версии следствия, с февраля 2013 по июль 2014 года обвиняемый получал взятки от осужденных за то, что разрешал им проносить в колонию спиртные напитки, продукты, мобильные телефоны и другие запрещенные предметы.
«В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину по предъявленному обвинению, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказывают в
По ходатайству следователя на машину обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.