В Магнитогорске сотрудник колонии получал взятки от осужденных

В Магнитогорске бывший сотрудник исправительной колонии предстанет перед судом за получение взяток от осужденных, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, с февраля 2013 по июль 2014 года обвиняемый получал взятки от осужденных за то, что разрешал им проносить в колонию спиртные напитки, продукты, мобильные телефоны и другие запрещенные предметы.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину по предъявленному обвинению, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказывают в пресс-службе.