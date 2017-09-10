Под Омском поскользнулся на глине и перевернулся «КамАЗ» с зерном

Накануне, 9 сентября, в Омском районе возле села Петровка опрокинулся грузовик с зерном. Как сообщает очевидец в сообществе «Аварийный Омск», «КамАЗ» поскользнулся на глине, которая была разбросана по трассе «Омск — Седельниково». На фотографии запечатлён прицеп, который лежит на боку в кювете в окружении глины.

Автор фотографии обвинил в аварии дорожных рабочих, которые разбросали глину, когда укрепляли обочины. Он назвал дорожников непечатным синонимом слова «неумелые». Но комментаторы посчитали, что этот нехороший эпитет относится к водителю грузовика — нечего было заезжать на обочину.

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