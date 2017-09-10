Смертельное ДТП в РТ: супруги из Башкирии погибли при столкновении с грузовиком

В Азнакаевском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В ДТП погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла вчера днем на 10-м километре трассы Азнакаево — Урманаево. Очевидцы позвонили на единый номер вызова экстренных служб, рассказав, что «Лада» 14-й модели с башкирскими номерами врезалась в грузовик «МАЗ», за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате ДТП погибли супруги — 54-летний водитель «Лады» и его 51-летняя пассажирка.