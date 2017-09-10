Смертельное ДТП в РТ: супруги из Башкирии погибли при столкновении с грузовиком
Авария произошла на 10-м километре трассы Азнакаево — Урманаево.
Авария произошла на 10-м километре трассы Азнакаево — Урманаево.
В Азнакаевском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В ДТП погибли два человека, сообщили в
Авария произошла вчера днем на 10-м километре трассы Азнакаево — Урманаево. Очевидцы позвонили на единый номер вызова экстренных служб, рассказав, что «Лада» 14-й модели с башкирскими номерами врезалась в грузовик «МАЗ», за рулем которого находился 32-летний мужчина.
В результате ДТП погибли супруги — 54-летний водитель «Лады» и его 51-летняя пассажирка.
На месте работали пожарные ПСЧ № 87, пожарные из города Азнакаево, медики и полицейские. Они достали тела погибших из искореженного авто и передали их полицейским.