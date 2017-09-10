Лифт в ЖК «Гранд Астана» остановился по технической причине — акимат столицы

Источник: Informburo.kz

Жители 18 и 16 этажей подтвердили, что после посадки на 16 этаже произошло ускоренное движение лифта и остановка на уровне второго этажа. После определённого промежутка времени двери самостоятельно открылись, и жители вышли. Пострадавших в данном инциденте нет, сообщается на сайте акимата Астаны.

После поступления сигнала на место прибыли советник акима города, представители жилищной инспекции и аппарата акима района, сотрудники местной полицейской службы. Лифты были в рабочем состоянии.

«После обследования технического состояния лифта установлено, что при экстренном движении аварийные датчики сработали в штатном режиме. Причиной экстренного движения стало попадание постороннего предмета в межтроссовое звено механизма лифта», — сообщили в пресс-службе акимата Астаны.

9 сентября об остановке лифта рассказал житель столицы Кымбат Акжан в своём посте, опубликованном в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» социальной сети Facebook. Судя по времени публикации, инцидент произошёл поздним вечером 9 сентября примерно в районе 23:00.

На пост оперативно отреагировал аким Астаны Асет Исекешев.