Осужденного украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Иркутск

Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет за подготовку терактов в Крыму, перевели из колонии в Якутске в СИЗО № 1 Иркутска. На данный момент неизвестно, почему его перевели из одного исправительного учреждения в другое. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Совет правозащитников Иркутской области.