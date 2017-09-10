Осужденного украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Иркутск
Причина его перевода из одного исправительного учреждения в другое пока неизвестна.
Причина его перевода из одного исправительного учреждения в другое пока неизвестна.
Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет за подготовку терактов в Крыму, перевели из колонии в Якутске в СИЗО № 1 Иркутска. На данный момент неизвестно, почему его перевели из одного исправительного учреждения в другое. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Совет правозащитников Иркутской области.
Как говорится в сообщении организации, условия содержания в камере хорошие. По словам правозащитников, Олег Сенцов чувствует себя неплохо.