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11:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Осужденного украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Иркутск

Причина его перевода из одного исправительного учреждения в другое пока неизвестна.

Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет за подготовку терактов в Крыму, перевели из колонии в Якутске в СИЗО № 1 Иркутска. На данный момент неизвестно, почему его перевели из одного исправительного учреждения в другое. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Совет правозащитников Иркутской области.

Как говорится в сообщении организации, условия содержания в камере хорошие. По словам правозащитников, Олег Сенцов чувствует себя неплохо.

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