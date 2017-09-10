В массовом ДТП в Башкирии травмировано три человека, еще один погиб
УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Сообщение о столкновении трех транспортных средств в Буздякском районе на 1356 км автодороги
УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Сообщение о столкновении трех транспортных средств в Буздякском районе на 1356 км автодороги
Три человека получили травмы, один скончался на месте, сообщает
По одной из версий, 35-летний житель Туймазинского района за рулём ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил касательное столкновение со встречной «Mitsubishi Outlander». От удара внедорожник съехал в кювет. В свою очередь, ВАЗ совершил столкновение со встречным грузовиком «Volvo FH».
В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, его двое пассажиров, 32-летний мужчина и 48-летняя женщина, жители Туймазинского района, с травмами доставлены в больницу. Также госпитализирована 60-летняя уфимка, пассажирка «Mitsubishi». Начато разбирательство.