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09:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В массовом ДТП в Башкирии травмировано три человека, еще один погиб

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Сообщение о столкновении трех транспортных средств в Буздякском районе на 1356 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск поступило в дежурную часть ГИБДД по РБ накануне вечером.

Три человека получили травмы, один скончался на месте, сообщает пресс-служба ведомства.

По одной из версий, 35-летний житель Туймазинского района за рулём ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил касательное столкновение со встречной «Mitsubishi Outlander». От удара внедорожник съехал в кювет. В свою очередь, ВАЗ совершил столкновение со встречным грузовиком «Volvo FH».

В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, его двое пассажиров, 32-летний мужчина и 48-летняя женщина, жители Туймазинского района, с травмами доставлены в больницу. Также госпитализирована 60-летняя уфимка, пассажирка «Mitsubishi». Начато разбирательство.

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