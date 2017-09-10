В массовом ДТП в Башкирии травмировано три человека, еще один погиб

По одной из версий, 35-летний житель Туймазинского района за рулём ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил касательное столкновение со встречной «Mitsubishi Outlander». От удара внедорожник съехал в кювет. В свою очередь, ВАЗ совершил столкновение со встречным грузовиком «Volvo FH».