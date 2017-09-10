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11:10 (мск), источник: Volga News

В Сызрани нетрезвая автоледи, уходя дворами от ДПС, повредила пять машин

В субботу, 9 сентября, поздно вечером сотрудники ДПС Сызрани задержали нетрезвую женщину, кружившую в автомобиле KIA по дворам Монгоры.

Источник: РИА "Новости"

Около 23:30 автоледи вышла из пивной, села в машину и поехала. При этом ее состояние, видимо, не позволяло ей двигаться по дороге и она ехала то по тротуару, то по газону. очевидно женщина просто не различала дорогу в итоге кружила по дворам, сообщает syzran-small.ru.

В ходе небольшой погони, организованной вызванными сотрудниками ДПС, автоледи пыталась прорваться в прогал между домами №№ 42 и 58 по ул. Звездной, где проезда нет. В итоге она повредила пять машин, припаркованных у многоэтажки. Затем ее все-таки задержали сотрудники полиции.

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