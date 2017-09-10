В Сызрани нетрезвая автоледи, уходя дворами от ДПС, повредила пять машин

Около 23:30 автоледи вышла из пивной, села в машину и поехала. При этом ее состояние, видимо, не позволяло ей двигаться по дороге и она ехала то по тротуару, то по газону. очевидно женщина просто не различала дорогу в итоге кружила по дворам, сообщает syzran-small. ru.