В Сызрани нетрезвая автоледи, уходя дворами от ДПС, повредила пять машин
В субботу, 9 сентября, поздно вечером сотрудники ДПС Сызрани задержали нетрезвую женщину, кружившую в автомобиле KIA по дворам Монгоры.
В субботу, 9 сентября, поздно вечером сотрудники ДПС Сызрани задержали нетрезвую женщину, кружившую в автомобиле KIA по дворам Монгоры.
Около 23:30 автоледи вышла из пивной, села в машину и поехала. При этом ее состояние, видимо, не позволяло ей двигаться по дороге и она ехала то по тротуару, то по газону. очевидно женщина просто не различала дорогу в итоге кружила по дворам, сообщает
В ходе небольшой погони, организованной вызванными сотрудниками ДПС, автоледи пыталась прорваться в прогал между домами №№ 42 и 58 по ул. Звездной, где проезда нет. В итоге она повредила пять машин, припаркованных у многоэтажки. Затем ее