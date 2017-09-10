Несколько человек пострадали при пожаре в Раменском
РИАМО — 10 сен. Пожар произошел в частном доме в подмосковном Раменском, пострадали несколько человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
РИАМО — 10 сен. Пожар произошел в частном доме в подмосковном Раменском, пострадали несколько человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
«Десятого сентября в 05:15 в
К тушению пожара в частном доме привлекли девять человек и три единицы техники.