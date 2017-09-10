Несколько человек пострадали при пожаре в Раменском

«Десятого сентября в 05:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, город Раменское, улица Москворецкая, дом 9. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.