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11:53 (мск), источник: РИАМО

Несколько человек пострадали при пожаре в Раменском

РИАМО — 10 сен. Пожар произошел в частном доме в подмосковном Раменском, пострадали несколько человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Десятого сентября в 05:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, город Раменское, улица Москворецкая, дом 9. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

К тушению пожара в частном доме привлекли девять человек и три единицы техники.

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