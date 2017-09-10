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10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
10:07 (мск), источник: РБК

Число жертв землетрясения в Мексике достигло 90 человек

В результате землетрясения, которое произошло в пятницу, 8 сентября, в Мексике погибли 90 человек. Сейсмологи признали стихийное бедствие сильнейшим за последние сто лет, которое происходило в стране.

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В Мексике жертвами мощнейшего за последнее столетие землетрясения стали уже 90 человек, передает Reuters.

​По словам представителя государственного органа гражданской защиты Хесуса Гонсалеса, в южном муниципалитете страны Оахаке погиб 71 человек. Местные власти добавляют, что по меньшей мере 15 человек скончались в соседнем штате Чьяпас, еще четверо погибли четыре местных жителя в северном муниципалитете Табаско.

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Ранее президент страны Энрике Пенья объявлял о 65 погибших. В настоящее время в стране действует трехдневный траур.

Как свидетельствуют данные Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2, его эпицентр располагался на юго-востоке страны в штате Чьяпас, очаг залегал на глубине 58 км. После землетрясения сейсмологи зафиксировали еще 62 афтершока. Из-за толчков возникло небольшое цунами, высота его волн не превышала одного метра.

Стихия повредила постройки в мексиканских городах, а также оставила без электричества около 200 тыс. человек.

За несколько дней до землетрясения у берегов Мексики, вслед за ураганом «Ирма», сформировался тропический шторм «Катя». Его порывы ветра достигают 65 км/ч. Он прошел по французским и английским заморским территориям в Карибском море и в настоящее время движется в сторону США.

Землетрясение в Мексике: число погибших выросло до 61
Во время загрузки произошла ошибка.
9 сентября© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Александр Сидоров
Для редакции. Увольте корректора. Одни ошибки. Или вы куда то спешите.
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