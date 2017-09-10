Пожар повышенного ранга ликвидирован в Ростовской области

В посёлке Целина Ростовской области локализован пожар повышенного ранга, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

В ночь с 9 на 10 сентября огонь охватил 1000 квадратных метров кровли на одном из складов элеватора ОАО «Целинхлебопродукт».

Информация об этом в службы спасения поступила в 2 часа 41 минуту. К месту пожара на улицу 1-я линия были направлены необходимые силы и средства — 24 человека личного состава Целинского МПСГ и 9 едениц техники.

Через 40 минут пожар был локализован, но к этому времени горение происходило на площади уже в 2400 квадратных метров. Полыхали ещё четырех расположенных рядом складских здания.

В 05.01 пожар был ликвидирован. Погибших, пострадавших нет. О материальных потерях — было ли на складах зерно — пока не сообщается.